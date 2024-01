Carboni | proposta formale West Ham all’Inter? La verità

(Di sabato 27 gennaio 2024)delHamper Valentin? Il punto sul giocatore argentino in prestito al Monza. SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter riguardo Valentin, giocatore argentino di proprietà dell’Inter in prestito al Monza, a seguito delle dichiarazioni di Adriano Galliani. “Nonostante le indiscrezioni, l’Inter non ha mai ricevuto unadalHam per“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Il gioiello dell’ Inter in prestito al Monza, Valentin Carboni, sta attirando l’attenzione di diversi club in Italia e all’estero grazie alle sue prestazioni. L’argentino classe 2005, infatti, è ...Il West Ham interessato a Valentin Carboni Non solo. Secondo quanto riferito da più fonti nelle scorse ore, il club londinese avrebbe messo sul tavolo un'offerta superiore ai 10 ...Quanto piace l’attaccante prestato al Monza: il club inglese ha proposto 14 milioni più bonus per il talento, Marotta ha detto no. Però in ...