Carboni piace in Premier League! Ma situazione ben definita – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Valentingrazie alle sue ottime prestazioni mostrate in questa stagione col Monza, ha attirato su di sé l’interesse di tanti club, soprattutto inLeague. Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia ha chiarito la sua posizione. SCELTA FATTA – Valentincontinua a fare bene sotto la guida di Raffaele Palladino al Monza, mentre l’Inter osserva con attenzione il calciatore mandato in prestito. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, diversi club si sono fatti avanti soprattutto inLeague – in questi giorni si era fatto il nome anche del West Ham -, ma la volontà è quella di restare al Monza e di non muoversi fino al termine della stagione, quando poi farà ritorno all’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...