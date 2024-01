Carambola e scontro frontale | Diego muore a 48 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una tragica fatalità si è abbattuta sulle strade di Villafranca, lasciando in lutto una comunità intera.Volpato, 48, ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto giovedì mattina in via Campodoro. Dopo due giorni di agonia in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità. L’incidente si è verificato quando la Hyundai di Volpato si è scontrata violentemente con una Skoda, guidata da una donna. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, uscendo in retromarcia da un parcheggio, non ha notato l’avvicinarsi della Hyundai. Volpato, nonostante i tentativi di evitare l’impatto, non è riuscito a sottrarsi alla collisione e la sua auto è stata proiettata nella corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro una Volvo condotta da un trentacinquenne di ...