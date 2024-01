Capraia | ciclista ferito in zona impervia | salvataggio spettacolare di Vigili del fuoco e Pegaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Empoli, 27 gennaio 2024 – Ideldel comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 9:45 nel comune die Limite presso il Sentiero Merlino, in supporto al personale sanitario per il recupero di una persona ferita ad una gamba in. Idelgiunti nei pressi del sentiero hanno raggiunto a piedi per circa 1 km ilinfortunato nella. Dopo aver creato un varco per le operazioni di verricellamento, si è atteso le operazioni mediche di stabilizzazione del paziente, per il successivo recupero effettuato dall’elicottero sanitario regionale1, che lo ha verricellato e trasportato in ospedale. Sul posto presente ...