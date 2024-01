Capolinea per La Perla | la società messa in liquidazione Finisce l' era della lingerie femminile di alta gamma

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 27 gennaio 2024)per La, l'azienda bolognese, leaderdi. Maurizio Atzori, giudice delegato del tribunale di Bologna, ha infatti appena decretato lagiudiziale di LaGlobal Management Srl, nominando Luca Mandriola quale curatore e convocando i creditori il prossimo 22 maggio per l'esame dello stato passivo. Il tribunale felsineo, quindi, ha deciso per la misura più radicale e non per l'amministrazione straordinaria per lache fa capo al fondo olandese Tennor del discusso finanziere tedesco Lars Windhorst, oramai fuori dai giochi almeno a livello giudiziario, pur avendo il controllo del 100% del capitale.