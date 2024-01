Caos sul Lungomare | uomo dà fuoco al gazebo di un ristorante

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 27 gennaio 2024) Panico questa mattina poco prima delle 6 sulall’angolo con via Nitti. Unextracomunitario, probabilmente a seguito di una lite con connazionale per contendersi un giaciglio di fortuna per la notte, ha datoalla struttura in legno esterna a un. Immediato è stato l’intervento della Volante della Questura di Taranto che con i propri estintori, in attesa dell’arrivo dei Vigili delche hanno poi ripristinato il tutto, ha provato a spegnere il rogo. Gli agenti si sono ritrovati davanti unche proferiva frasi sconnesse, probabilmente in stato di alterazione psicofisica e per nulla collaborativo, tant’è che per placarlo si sarebbe reso necessario l’utilizzo del taser. Bloccato è stato poi tratto in arresto. Il bilancio di un ferito lieve è ...