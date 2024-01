Caos in stazione Straniero ubriaco picchia i militari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Serata movimentata alladi Laveno Mombello, a suscitare allarme un uomo di origine maghrebina il cui comportamento era visibilmente alterato dall’abuso di alcol. L’uomo arrivato allanon voleva scendere dal treno, quindi si è messo a discutere con i controllori, la situazione stava diventando sempre più preoccupante per il personale a bordo pertanto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Alla vista deiil maghrebino, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine, non si è calmato, anzi ha reagito con violenza e ha colpito con dei calci uno dei carabinieri. Una volta bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.