Caos durante la partita | tifoso dà un pugno in faccia a un giocatore

(Di sabato 27 gennaio 2024) San Benedetto (Ascoli), 27 gennaio 2024 – Un grave episodio che nulla a che fare con lo sport, è accaduto ieri sera al PalaSpeca di San Benedetto, nel corso della gara tra Samb Calcio a 5 e la capolista del campionato di Serie C2, Fermana Futsal 2022.la sfida unrossoblu ha colpito al volto un giovanissimo calciatore della Fermana che era in panchina e per il quale è stato poi richiesto l’intervento dell’ambulanza. La gara è stata momentaneamente sospesa e sul posto sono arrivati poi i carabinieri che hanno identificato tutti i protagonisti di questa vicenda decisamente da censurare. Il match è comunque ripreso, ma di certo l'arbitro dell'incontro, Bavaro di Ancona, riporterà l'assurdo episodio nel suo referto e ci saranno pesanti sanzioni. Per la cronaca la sfida è terminata 3-3, ma questo conta davvero poco.

dilaga il caos in Ecuador , paese in cui da ieri è in vigore lo stato di emergenza dopo la fuga dal carcere di Adolfo Macias, leader della banda ... (ilfattoquotidiano)

Caos agli sportelli postali del Siracusano per la distribuzione dell’assegno di inclusione. Le situazioni più critiche si sono verificate nella zona sud della provincia, in particolare a Noto e ad […] ...Durante la sfida un tifoso rossoblu ha colpito al volto un giovanissimo calciatore della Fermana che era in panchina e per il quale è stato poi richiesto l’intervento dell’ambulanza. La gara è stata ...Le parole della Luzzi, che ieri se l'è presa con Vittorio e con l'ex di Brunetti, hanno scatenato dichiarazioni infuocate da parte del "clan" Rossetti.