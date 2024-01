Caos dem sul fine vita Il cattolico Bazoli | | Ripartiamo dal mio testo Dividersi è surreale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Senatore Alfredo, primo firmatario Pd del progetto di legge sulapprovato alla Camera, ma estinto con laanticipata della legislatura, da esponentecome valuta la destituzione di Anna Maria Bigon da vicesegretaria di Verona? "Ho trovato abbastanza incomprensibile la decisione del segretario veronese. Lo statuto del Pd prevede la libertà di coscienza, che non può essere limitata nei comportamenti. Spero quindi che la decisione possa rientrare". È la spia di una difficoltà di convivenza tra laici e cattolici? "Trovoche il Pd riesca aanche su una questione come questa dopo l’esperienza fatta nella scorsa legislatura, in cui ci siamo trovati uniti sul mioal termine di una discussione di tre ...