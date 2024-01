Cantiere sulla linea Direttissima Al via la terza fase dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Proseguono idi potenziamento infrastrutturale e tecnologico dellaconvenzionale Bologna - Prato, cuore del Corridoio ferroviario Scandinavia – Mediterraneo, per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, è necessario a garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. Idi potenziamento infrastrutturale contribuiranno a incrementare anche gli standard di regolarità della circolazione. Conclusa la secondadeinel 2022, le attività riprendono quest’anno come da programma. L’ultimazione deiè prevista per la fine del ...