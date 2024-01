Canè | «Sinner non mi stupisce Non sono come i finti esperti che sono saliti ora sul suo carro»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Paolo, ex tennista italiano, ha rilasciato una lunga intervista a “Libero” dove ha parlato del successo di Jannikagli Australian Open., è rimasto impietrito da quello che ha combinato? «Per nulla, non appartengo a quella schiera diche, dopo aver dubitato di Jannik, orasul suo». Si aspettava un dominio simile su Djokovic in semifinale? «Ero ottimista ma battere così uno che ha vinto 24 Slam è stato fantastico. Contornate le Notti Magiche dei mondiali ’90». Dove e perché ha umiliato Djokovic? «Ha mostrato una tenuta psicologica invidiabile che dodici mesi fa non aveva. Le poche volte che sbagliava ...