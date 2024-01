Campionati italiani indoor | l’avvocato Mbengue detta legge nei 400 e 200 metri

Prosegue la 22^ giornata sia di Serie A che di B, in campo pure i tre giorni della terza serie italiana e il campionato nostrano al femminile. Focus puntato sui tornei internazionali. Tra i campionati ...l’appuntamento agonistico più importante si terrà il 14 marzo a Cassino dove si disputerà il Campionato italiano di specialità. Il trionfo ad Ancona è di ottimo auspicio per un’altra stagione da ...La squadra Sordi Siena si iscrive al campionato italiano di futsal per atleti con deficit uditivo dopo dieci anni. Grazie a giocatori di alto livello, si qualifica per le Finali e vince la medaglia di ...