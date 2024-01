Calendario sci di fondo oggi in tv | orari sprint Goms | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Proseguirà, sabato 27 gennaio, a, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di: la tre giorni elvetica continuerà con le garein tecnica libera. Alle ore 13.00 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 15.30 scatteranno le finali. Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni nove azzurri: tra le donne saranno in gara Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno e Federica Cassol, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Davide Graz, Elia Barp, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Riccardo Bernardi. Le finali dellatl della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci disaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play 3, eurosport.it e discovery+, ...