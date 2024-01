Caldo record in Toscana | quasi 20 gradi a Grosseto E a Marina di Pisa c’è chi fa il bagno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – Se non fosse il 27 gennaio, si potrebbe perfino parlare di primavera anticipata. Di sicuro c’è che quela di oggi, sabato, è stata una giornata daper ilin, con temperature decisamente anomale per il periodo. Nel grossetano, secondo i dati del Cfr, si sono sfiorati i 20in diverse zone: da Braccagni a Gavorrano, la colonnina di mercurio si è fermata a 19. Stesso discorso ad Arezzo, alla stazione di Palazzo del Pero. Ma 19c’erano anche a San Marcello Pistoiese, dove di questi tempi solitamente si transita per andare verso le piste dell’Abetone. E sulla costa? Dadi(dove qualcuno è stato immortalato in acqua a fare il) fino a ...

Non è ancora terminato il mese di gennaio e in Europa si stanno già registrando temperature record. In Spagna, giovedì è stata una giornata di caldo storico per il mese di gennaio, con alcune aree ...Non solo la nostra Penisola, ma anche altre aree che si affacciano sul Mediterraneo stanno vivendo un periodo di caldo anomalo per il mese di Gennaio. In Spagna, si sono registrati record assoluti di ...Ancora più caldo a Olbia/Costa Smeralda con il record di 21.1°. Per essere il mese di gennaio si sono registrati valori di anche +15° in alcune zone del Centro-Sud a conferma che il cambiamento ...