Calciomercato Roma | passi avanti per Angelino | le ultime

La dirigenza della Roma avrebbe trovato il profilo ideale per rinforzare la fascia della formazione di De Rossi : trattativa in dirittura d’arrivo. ... (sportnews.eu)

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla trattativa tra Napoli e Udinese per l'arrivo in azzurro di Perez: "L'ultima con l'Udinese, poi di corsa a Roma per le visite mediche con il Napoli. Sarà un w ...Calciomercato Napoli - Il Napoli è ad un passo dal nuovo ...L’ultima con l’Udinese, poi di corsa a Roma per le visite mediche con il Napoli. Sarà un weekend particolare per Nehuen Perez, promesso ...CALCIOMERCATO LAZIO CAMBIAGHI BERNARDESCHI - Sarri vorrebbe aggiungere un'ala al suo reparto offensivo: il punto sui vari profili sondati.