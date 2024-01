Calciomercato Napoli | slitta l’arrivo di Perez | il motivo

(Di sabato 27 gennaio 2024), sarebbetodi Nehuendall’Udinese: i motivi del trasferimento posticipato Nehuenpresto sarà un nuovo giocatore del, ma il suo arrivo in azzurro è stato leggermente rimandato di qualche giorno. Il centrale giocherà l’ultima gara contro l’Atalanta con la maglia dell’Udinese e poi partirà per Roma dove effettuerà le visite mediche a Villa Stuart. Il tutto dovrebbe esser fatto nella giornata di lunedì dove metterà la firma su un contratto fino al 2029 con gli azzurri.

