Calciomercato Milan | torna di moda Andrea Belotti

(Di sabato 27 gennaio 2024) , ritorno di fiamma per l’ex attaccante del Torino, rossoneri destinazione gradita Negli anni passati le strade die delsi stavano quasi per incontrare, il Gallo in più di un’occasione era stato accostato al club rossonero nel corso del, ma una volta lasciata la Mole l’attaccante ha deciso di accasarsi nella capitale e vestire la maglia della Roma. Cambiano gli allenatori ma la musica è sempre la stessa,non sembra rientrare nei piani dell’undici titolare nemmeno di Daniele De Rossi che all’esordio contro il Genoa lo ha fatto partire dalla panchina i numeri del centravanti in maglia giallorossa non sono certo entusiasmanti e il giocatore è in odore di addio.di ...

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

In primo luogo per la concorrenza: in Italia, di Roma e Milan. E nel resto d'Europa, di Psg e anche del Barcellona". "Conte è il favorito numero uno alla successione di Mazzarri sulla panchina del ...Intervenuto in Assemblea di Lega, Urbano Cairo, presidente del Torino ha parlato in merito all’interessamento del Milan per Buongiorno, difensore della squadra di Ivan Juric. “Non è successo nulla, ...Milan-Bologna è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Milan che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 45 punti e ...