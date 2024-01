Calciomercato Milan – Pellegrino in uscita? Contatti con un club di Serie A

Davide Bartesaghi, terzino del Milan , è uno dei nomi in uscita dal club. Per il giocatore un interessamento anche dall' estero (pianetamilan)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Dall'Argentina riferiscono come il Milan abbia avuto i primi contatti con il San Lorenzo per il centrocampista Agustin Giay (pianetamilan)

Milan, ti ricordi Niang L’ex rossonero sempre più vicino al ritorno in Serie A. Le ultime di calciomercato Si avvicina...Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex ...In questi giorni però oltre che a pensare al campionato la dirigenza del Milan sta approfittando degli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato per risolvere alcune questioni. Il Milan ...Il Verona è alla ricerca di un difensore centrale e ha messo gli occhi su Marco Pellegrino del Milan. Il calciatore argentino classe 2002, come detto oggi, interessa anche all'Anderlecht. Nella giorna ...