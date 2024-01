Calciomercato Milan | l’obiettivo di Moncada per l’estate

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 gennaio 2024)guarda in Spagna per: il terzino sinistro dell’Alaves Javi Lopez è un obiettivo concreto… Ildi Stefano Pioli non guarda solamente agli ultimi giorni delinvernale. Certo,sta provando a regalare all’allenatore emiliano un rinforzo nel reparto difensivo, quello più colpito dagli infortuni. Al momento, infatti, sono fuori per infortunio Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il tedesco dovrebbe essere il primo a rientrare in gruppo, tra circa una ventina di giorni. Non solo però. Sì, perché c’è già la voglia della dirigenza di osservare e prendere appunti su possibili colpi per. La priorità sarà l’attaccante, anche nel caso in cui Olivier Giroud decidesse di rinnovare il ...