Calciomercato Milan | Igli Tare | Milinkovic-Savic rossonero per oltre 100 milioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 gennaio 2024), ha rivelato che perera arrivata un’offerta importante da parte del100di euro… Sergejsarebbe potuto divenun calciatore delper100di euro. C’è stato un tempo in cui sul piatto della Lazio arrivavano offerte importanti per Sergej. Come quella delche, parole dell’ex direttore sportivo, per avere il centrocampista serbo era arrivato ad offrire la bellezza di100di euro. ...