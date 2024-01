Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Igli Tare , ha rivelato che per Milinkovic-Savic era arrivata un’offerta importante da parte del Milan : oltre 100 milioni di euro… Sergej ... ()

Ultimo weekend di calciomercato invernale. Siamo entrati ormai nella volata finale e serve non sbagliare praticamente nulla per chiudere le ... (notizie)

Dall'Argentina riferiscono come il Milan abbia avuto i primi contatti con il San Lorenzo per il centrocampista Agustin Giay (pianetamilan)

Calciomercato Milan - Davide Bartesaghi in Ciociaria - ma Il Losanna

Calciomercato Milan, per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)