Calciomercato | il Napoli chiude con il botto! Grande operazione di ADL

Calciomercato Napoli : ormai sembrano non esserci più dubbi, Nehuen Perez arriva dal l’Udinese alla corte di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa ... (2anews)

De Laurentiis investe 50 milioni nel mercato invernale per potenziare il Napoli . Scopri i nuovi talenti e la strategia per la rimonta ... (napolipiu)

Altra giornata di calciomercato interessante prima dello standby del weekend di campo. La Juventus prende il classe 2004 Pedro Felipe dal Palmeiras ma lo spedirà alla Next Gen per farsi le ossa. Il ...Sono cinque, allora, i nuovi arrivi in casa Napoli nel mercato invernale: Pérez, infatti, si aggiunge a vari Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Dendoncker. Due di loro dovranno essere esclusi dalla lista ...L’ex portiere e attuale opinionista sportivo Nando Orsi ha parlato a Il Bello del Calcio su Televomero: “Strategia per il sostituto di Osimhen Innanzitutto bisogna capire chi sarà l’allenatore del ...