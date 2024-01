Calciomercato | Benzema rimane in Arabia | Pif blocca il suo ritorno in Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Karimresta inSaudita e non tornerà in, almeno per il momento. Secondo L’Equipe, l’attaccante francese in rotta con l’Al Ittihad, vorrebbe tornare nel Vecchio Continente per la seconda parte di stagione ma il fondo sovrano saudita Pif, che controlla i quattro principali club del Paese, non intende accontentarlo. Perdere il Pallone d’Oro 2022 sarebbe infatti un grosso passo indietro nella strategia di crescita avviata un anno fa. Piuttosto si cercherà di ricucire lo strappo con l’ex Real, deluso dal mancato arrivo di giocatori di qualità a parte Kantè, a differenza di quanto accaduto altrove, e soprattutto ignorato al momento di esonerare Nuno Espirito Santo scegliendo Marcelo Gallardo come nuovo allenatore. SportFace.