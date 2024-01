Calciomercato | Atalanta Atletico Madrid interessato a Palomino

L'arrivo di Hien e la battaglia per Jordan James con la Fiorentina non sono le uniche mosse dell' Atalanta nel Calciomercato di gennaio. La Dea ... (today)

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...Questo è un gruppo ricco di qualità e di voglia di imparare. Dal mio arrivo in prima squadra, i giocatori si sono messi a disposizione per capire le mie indicazioni e la mia idea di calcio. Sono ...E` in dirittura d`arrivo il traferimento di Nehuen Perez dall`Udinese al Napoli. I bianconeri hanno chiesto di slittare di qualche giorno per averlo a disposizione.