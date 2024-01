Calcio | Serie A | Milan-Bologna si ferma al 16? per Maignan | San Siro illuminato da smartphone**

(Di sabato 27 gennaio 2024)o, 27 gen. (Adnkronos) – Al 16? dil’arbitro della gara hato il gioco per il portiere delMike, fatto oggetto di cori razzisti nella gara con l’Udinese. Tutto lo stadio ha partecipato, alzandosi in piedi e accendendo le torce dei propri smartphone, illuminando lo stadio di Sanin supporto del portiere. L’iniziativa è stata organizzata dalper tenere alta la sensibilità e l?attenzione sul tema della discriminazione e del razzismo. Sui maxi schermi è poi comparsa una famosa frase di Martin Luther King: ?Le tenebre non possono scacciare le tenebre, solo la luce può farlo?. L'articolo CalcioWeb.

