Calcio | Serie A | Milan-Bologna 2-2 | non basta la doppietta di Loftus-Cheek e due rigori sbagliati

(Di sabato 27 gennaio 2024)o, 27 gen. (Adnkronos) - Partita un po' folle a San Siro conche si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con ilche passa in vantaggio per primo con Zirkzee e poi illa ribalta con ladi. I rossoneri sbagliano duecon Giroud (con Thiago Motta espulso per proteste) ed Hernandez, mentre Orsolini nel finale realizza quello assegnato ai rossoblu per il 2-2 finale. Con questo risultato la squadra di Pioli sale a 46 punti, saldamente al terzo posto, mentre ilsi porta a 33 punti e aggancia momentaneamente la Lazio. Frazione equilibrata e combattuta nel primo tempo, molto tattica soprattutto nella prima parte con ilsempre ...

Ha preso il via quest’oggi il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2023-2024. Due i match in programma nella consueta formula ... (oasport)

Altra delusione per il Bari. Stavolta è arrivata per la prestazione forse peggiore della stagione, con il primo tiro in porta dopo un’ora, e ad ... (noinotizie)

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Al 16' di Milan-Bologna l'arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... (liberoquotidiano)

Termina in parità il match tra Milan e Bologna, valido per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli resta al terzo posto, a quota 46 punti, i rossoblù vanno a quota 33 punti, agganciando la ...Al 39', Kjaer si procura un calcio di rigore per un fallo commesso in area da Ferguson. Thiago Motta protesta in modo veemente dalla panchina e viene espulso. Dal dischetto si presenta Giroud, che si ...MILANO -Quattro gol segnati, due rigori falliti, uno realizzato e una lunga serie di capovolgimenti di fronte ...con Giroud che si lascia respingere un calcio di rigore da Skorupski. Il tecnico del ...