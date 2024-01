Calcio Napoli | De Laurentiis | “Osimhen via? Lo sapevamo già”

Il 28enne nazionale belga arriva al Calcio Napoli in prestito con un diritto di riscatto a fine stagione per 9 milioni di euro. Il Calcio Napoli ha ... (2anews)

L'attuale CT della nazionale italiana ha mostrato a Marino Bartoletti la sua panda personalizzata per lo Scudetto vinto al Napoli La famosa Fiat Panda di Luciano Spalletti trasformata per celebrare il ...Le formazioni di Milan-Bologna, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro ...È andata così. Ma che senso ha il calcio se smette di vendere sogni Come gestirà il Napoli la delusione degli oltre 22mila abbonati Avrà ancora la stessa seduzione della tarda primavera presso gli ...