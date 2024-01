Calcio | favola Maidstone dalla sesta divisione agli ottavi di FA Cup | Ipswich ko

(Di sabato 27 gennaio 2024) Londra, 27 gen. (Adnkronos) – Continua ladel, squadra dellanella National League South inglese che approva neglidi finale della FA Cup dopo aver battuto per 2-1 l’a Portman Road, davanti a 28mila spettatori. I gialloneri della contea del Kent hanno eliminato l’, secondo nella Championship, la serie B inglese. Il successo è arrivato grazie ai gol di Lamar Reynolds al 43? e a quello decisivo di Sam Corne al 66? dopo il momentaneo pareggio al 56? di Jeremy Sarmiento, così da mandare la squadra dei semiprofessionisti guidata da George Elokobi al quinto round della più antica competizione per club del mondo. L'articoloWeb.

Il Girona non è una favola , è il M anche ster City che nel calcio ha comprato anche le favole . Lo scrive il Telegraph. In Spagna Barcellona, Real e ... (ilnapolista)

Oggi è il 27 gennaio e per noi del calcio, esattamente come per tutta la società civile ...Sono grato ai tanti lettori che hanno diffuso la triste favola nera di Arpad, un tam-tam che si alimenta ...Londra, 27 gen. (Adnkronos) - Continua la favola del Maidstone, squadra della sesta divisione nella National League South inglese che approva negli ottavi di finale della FA Cup dopo aver battuto per ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ‘Chi la fa, l’aspetti’, verrebbe da dire dopo l’annuncio dell’addio del centrocampista Namanja Matic dal Rennes, dopo appena sei mesi, per trasferirsi, sempre in Ligue 1, ...