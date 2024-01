Calcio Dilettanti | Urbino a Castiglioncello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pisa 27 gennaio 2024 – Ultimo weekend di gennaio nei. Nel campionato di Promozione, l’Taccola fresco di convenzione per altri dieci anni e dunque sostenuto dalla propria amministrazione comunale, gioca il terzo turno del girone di ritorno sul campo delTaccola quinto con venticinque punti, formazione locale quartultima con diciotto e dunque in cerca di preziosi punti salvezza. In Prima Categoria, diciottesima giornata di campionato. La capolista San Giuliano attende allo Stadio Comunale “Bui” gli ospiti della Sanromanese. Quinto posto per l’avversaria dei sangiulianesi, ma ben ventitre punti di differenza tra le due compagini in campo. Quattro le pisane in lotta per non retrocedere. Ora c’è invischiato anche il Calci con i suoi ventidue punti: i calcesani giocano in casa allo ...