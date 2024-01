Calcio dilettanti | la Centese anticipa al Bulgarelli Alle 15 di oggi il match contro Nonantola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Inizierà sin da15 un vero e proprio tour de force per lain Prima Categoria. La squadra di Govoni (nella foto) sarà impegnata per 3 partite consecutive nell’anticipo, rispettivamente con, poi Ravarino e il bigcon la X Martiri nei prossimi due sabati. Dopo la cocente e amara sconfitta con il Pontelagoscuro, partita nata male e finita peggio, ci si aspetta il pronto riscatto degli uomini di mister ’Briegel’. Nulla era stato vinto prima, nulla è stato perso adesso: serviranno la giusta determinazione e una forte coscienza dei propri mezzi, per rimettersi in carreggiata e ripartire da dove si era finito il girone di andata. La squadra è al completo, ad eccezione del classe 2006 Alex Busi che ne avrà ancora per un paio di settimane, con l’innesto ...