Calcio | D' Aversa Genoa in casa come una big | Strefezza ai saluti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Rientrati i tre giocatori impegnati in coppa d'Africa LECCE - Lecce in campo in Liguria per il lunch match del 22esimo turno di Serie A. I salentini saranno ospiti deldi Gilardino, una formazione di cui mister D'non si fida. "La squadra che affrontiamo ha fatto un percorso importante,

E' un Lecce in piena emergenza quello che domani sfida il Cagliari in una gara che potrebbe dire tanto per entrambe le compagini nella corsa ... (247.libero)

Rientrati i tre giocatori impegnati in coppa d'Africa LECCE (ITALPRESS) - Lecce in campo in Liguria per il lunch match del 22esimo turno di Serie ...In conferenza stampa, D’Aversa è tornato anche su Lecce–Juve. Le parole del tecnico. D’AVERSA – «A livello di atteggiamento, difficilmente recrimino qualcosa ai ragazzi. Non fa piacere perdere. La ...Scambio di documenti in corso, con Strefezza che non sarà a disposizione di D'Aversa per la sfida contro il Genoa: l'intesa è stata raggiunta tra le due società grazie a un'offerta da 3.5 milioni di ...