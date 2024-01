Calcio | Barcellona Stop di due settimane per Sergi Roberto

Calciomercato Barcellona - Felix non convince : riscatto a rischio? Calciomercato Barcellona, dopo un buon inizio Joao Felix è in un grosso calo di rendimento e la sua permanenza è a rischio Un’estate a rincorrere ... (calcionews24)

Ultime notizie Calcio Estero : finale acceso in Barbastro-Barcellona - infortunio per Skriniar Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 infortunio ... (calcionews24)