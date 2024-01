Calcio | Atalanta batte Udinese 2-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 17.03 Prosegue la rincorsa al quarto posto dell'. I bergamaschi superano 2-0 l'e restano in piena corsa. Gara sbloccata nel primo tempo. Dopo una bella parata di Carnesecchi su Scalvini, arriva il vantaggio firmato da Miranchuk (33') su asssit di De Ketelaere; nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio firmato da Scamacca con un bel diagonale. Per l'rimettersi in corsa è difficile; per l'si aprono autostrade in contropiede, ma il risultato non cambia più. De Ketelaere grande protagonista.