Calcio a Cinque Il Modena Cavezzo nella tana dell’Altamarca Pro Patria a Guastalla

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lanciato da 2 vittorie di fila, ilsi presenta oggi alle 17 al PalaMaser di Treviso per sfidare lo Sporting Altamarca terzo a -6 dalla vetta,4^ di ritorno di Serie A2 Elite. Le due assenze per squalifica di Dudu Costa (2 turni) ed El Madi complicano una gara già difficile per i gialloblù di Sapinho che hanno ipotecato la salvezza col +13 sull’Altovicentino. "Veniamo dalla migliore gara della stagione – spiega il tecnico – e affrontiamo una delle corazzate del girone, ma cercheremo di sfruttare il buon momento, anche se le assenze sono molto pesanti. Un risultato positivo potrebbe anche far cambiare le prospettive del campionato". Clas. Petrarca 35, Pordenone 30, Altamarca 29, Leonardo 26, Cdm e Elledì 25, Lecco 22, Pagnano 21, Mestre 20, Fenice 18,17, Altovicentino ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...Il programma include messe, riflessioni sociali e un torneo di calcio a 5 con squadre miste di diverse nazionalità. Sport e fede scendono in campo insieme, nel segno della fratellanza e ...Atalanta-Udinese è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 33 ...