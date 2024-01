Calci e pugni Mi hanno massacrato | il dramma raccontato da Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) George Ciupilan ospite di Verissimo. L'ex concorrente della versione vip del Grande Fratello ha, nella puntata di sabato 27 gennaio su Canale 5, l'aggressione subita di recente. "Dentro a un locale certa gente ha iniziato a offendermi e prendermi in giro - ha spiegato a-. Per capire meglio sono andato fuori con loro, ma non c'è stato dialogo. Midato. Mirotto il labbro e ho avuto lo zigomo gonfio". Una di queste persone gli avrebbe messo anche la mani al collo. Da qui la domanda spontanea della conduttrice, che ha voluto chiedere al ragazzo se in quel momento ci fosse qualcuno. "No - ha replicato senza esitare -, non c'era nessuno. Ho capito il giorno dopo che la cosa era mezza programmata. I miei due amici erano ...