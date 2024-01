Cagliari-Torino 1-2 | Zapata e Ricci espugnano l' Unipol Domus nella serata di Riva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 -dedicata alla memoria del compianto idolo di casa Gigiilincappa in una sconfitta casalinga che rischia di complicare ulteriormente la questione salvezza. All'vige la legge di unin grande spolvero e in netta risalita, che chiude la contesa già nel primo tempo grazie alle reti di, che poi abbandonerà il campo per infortunio. I granata, che dovranno recuperare la partita contro la Lazio salgono così a 31 punti e agganciano momentaneamente il Napoli, mentre i rossoblù, che fanno appena in tempo a dedicare al'esultanza per la gemma vana ai fini del risultato di Viola, restano a quota 18 punti e quindi a ...