Cagliari-Torino 1-2 | nel ricordo di Gigi Riva

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - La ventiduesima giornata di Serie A si apre con la vittoria in trasferta delper 2-1 contro il. A decidere il match dell'Unipol Domus ci pensano Zapata e Ricci, entrambi in gol nel primo tempo; per il, invece, è Viola a dimezzare lo svantaggio nella ripresa. Nonostante la sofferenza finale, illegittima i tre punti, in seguito ad un gran primo tempo e ad una prova di carattere e solidità. Alla Unipol Domus si gioca neldi, venuto a mancare nella giornata di lunedì. Il gioco è stato interrotto al minuto undici, numero di maglia di "Rombo di tuono", e anche i giocatori hanno partecipato al prolungato applauso di tutto lo stadio. Dopo un'ampia fase di studio, ricca di duelli sulla mediana, a stappare il match è ...

Al termine di Cagliari-Torino, gara valida per il 22° turno di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni ...Ad Ivan Juric e al suo Torino bastano 25’ minuti nel primo tempo per archiviare la pratica Cagliari grazie a Zapata e Ricci in questo anticipo di Serie A. I padroni di casa reagiscono ma sono ...Il Torino, grazie al successo contro il Cagliari, sale a quota 31 punti ed aggancia il Napoli al nono posto in classifica. I sardi, invece, restano fermi a quota 18 punti ed a +1 sulla zona ...