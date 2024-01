Cadice vs Athletic Bilbao – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’punta a tornare a vincere nella massima serie spagnola quando domenica 28 gennaio pomeriggio si recherà a, squadra in difficoltà. Gli ospiti si trovano attualmente in quinta posizione nella classifica della Liga, con 41 punti nelle prime 21 partite della campagna, mentre il, a rischio retrocessione, si trova in 18esima posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAll’inizio della settimana ilha nominato Mauricio Pellegrino come nuovo allenatore: al 52enne, che in passato ha diretto Valencia, Alaves e Leganes ...