Cacciata dalla tv | bufera Schumacher | è caos in Germania

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 gennaio 2024) La vita di Michaelda oltre dieci anni è blindata nella villa di Gland, ma i pericoli sono sempre reali: retroscena incredibile Ci sono due sinonimi che descrivono bene la carriera, ma anche la vita di Michaelprima dell’incidente di Méribel a fine 2013. Fedeltà e lealtà, concetti che ha sempre portato avanti nel lavoro e nel privato. Ecco perché ora indopo che una donna legata in qualche modo a lui è stata. Michaelda più di dieci anni ha cambiato vita (Ansa Foto) – Cityrumors.itSchumi anche da chi non l’ha conosciuto a fondo è sempre stato considerato come una persona di grandi principi. Un lavoratore certosino e non a caso dopo il suo arrivo alla Ferrari ha costruito un ciclo vincente anche se sono serviti altri quattro ...