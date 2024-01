Buongiorno! | ecco perché l' Italia è in delirio per Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Se anche voi indossate profonde e fetentissime occhiaie e siete stati testimoni oculari, allora “sapete”; se invece avete ronfato bei sereni... sapete lo stesso,da 24 ore non si parla d'altro.è nella storia del tennis e dello sportno, non quella incisa su pietra (manca l'ultimo atto), ma poco ci manca. Nella notte di venerdì - divenuta ben presto alba - ha distrutto il numero 1 al mondo Djokovic nella semifinale degli Australian Open, per chi non lo sapesse uno dei quattro tornei più importanti al mondo. Nessunno prima di lui aveva raggiunto l'atto finale nella terra dei canguri, nessuno mai aveva battuto un numero 1 in uno Slam dall'introduzione dell'Atp (1973) e figuriamoci Nole il serbo, uno che da quelle parti non perdeva da 2195 giorni, un'eternità. Capiamoci, ...