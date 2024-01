Bundesliga 2023 2024 | frenata Bayer Leverkusen | solo 0-0 col Borussia Monchengladbach

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Frena la capolista della. Nella diciannovesima giornata del campionato tedesco, ilnon va oltre lo 0-0 contro il, che in questa stagione non sta certo brillando, e rimane al comando ma con soli due punti di vantaggio suln Monaco che oggi ha vinto. Una partita durissima per i ragazzi di Xabi Alonso, che nel primo tempo non trovano spazio e occasioni importanti, mentre nel secondo tempo cannoneggiano verso la porta avversaria, senza trovare però precisione. xG di 2.87 contro 0.21 per i padroni di casa, ma alla BayArena non arriva nessuna rete. Un passo falso per le Aspirine, che si innervosiscono nel finale e non riescono a convertire in gol la mole di gioco: 28 tiri a 4, ma soltanto 8 ...