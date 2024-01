Bufera sull’Unrwa | dopo Usa anche Canada e Australia sospendono fondi

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) –gli Stati Unitiulteriori finanziamenti all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi che ha annunciato un'inchiesta sul presunto coinvolgimento di dipendenti nell'attacco del 7 ottobre in Israele. "Ho parlato direttamente con il Commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, per manifestare la preoccupazione delper le accuse secondo cui dipendenti dell'Agenzia sarebbero stati coinvolti nel brutale attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre 2023", ha scritto su X il ministro canadese per lo Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen. Il"accoglie con favore la disposizione all'Unrwa del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, affinché indaghi su queste accuse ...