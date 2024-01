Budrio | Bovi e la strategia vincente | Grande feeling e gioco di squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Ho il difetto che se vinco penso subito alla partita dopo e non mi godo le cose". Per chi ha riportatoal centro della mappa cestistica bolognese, col sogno di un ritorno fra le big, la fisima è la programmazione. Guardare sempre un poco più in là. E così il primo posto dei gialloblù di coach Davidenel girone B della Divisione Regionale 1 (in campo mercoledì alle 21,15 per il recupero contro Russi) non è tanto una sorpresa, ma il primo germoglio di unalbero. Coach, come vanno le cose alla fine del girone d’andata? "Stiamo bene e il paradosso è che non siamo mai stati al completo tranne nell’unica partita che abbiamo perso a Villa Verucchio. Scherzi a parte c’è un bel clima e si lavora con entusiasmo: c’è armonia ed è chiaro che vincere aiuta". Spicca la distribuzione dei vostri punti. "Stiamo ...