Btp Valore | sei anni con premio fedeltà | collocamento dal 26 febbraio Extra dello 0 | 7% per chi lo tiene fino a scadenza

Btp Valore 2024, ecco il titolo dedicato ai piccoli risparmiatori: il via l'ha dato il ministro dell'Economia e la terza emissione partirà lunedì ... (ilmessaggero)

Dal Tesoro l’annuncio della nuova emissione del titolo riservato a piccoli investitori e famiglie. Il premio fedeltà sale al 7 per mille (ilsole24ore)

In arrivo la terza emissione del Btp Valore che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata . Lo ... (feedpress.me)

Roma, 26 gennaio 2024 - Torna il Btp Valore , ma con una durata più lunga, di sei anni, ed un premio fedeltà più alto, dello 0,7 per cento. La terza ... (quotidiano)

Comelli Il Btp Valore, il titolo dedicato ai piccoli risparmiatori, arriva alla sua terza prova. Sarà in offerta dal 26 febbraio al primo marzo ... (quotidiano)

Il Tesoro annuncia l'emissione del terzo BTp Valore della durata di sei anni e con cedole trimestrali crescenti. Vediamo le caratteristiche.Il Btp Valore, il titolo dedicato ai piccoli risparmiatori, arriva alla sua terza prova. Sarà in offerta dal 26 febbraio al primo marzo e allunga la propria durata rispetto ai precedenti, ma non ...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia la terza emissione del BTP Valore che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web ...