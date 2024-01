Brindo a Klopp | basta non prenda la strada del Mancio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) La decadenza del calcio italiano si vede dalla caccia alla strega razzista in quel di Udine per sentirsi moralmente superiori in editoriali e tweet bacchettanti – con tanto di chiusura esemplare della curva, tanto chissenefrega di danneggiare l’Udinese – e dagli pseudo-scoop delle Iene (chi?) presi per brandy colato da tifosi e media, con l’arbitro anonimo che svela complotti con la voce camuffata e tutti che vedono confermati i propri pregiudizi – tifosi romanisti orfani di Mourinho in primis – e gridano al campionato falsato e continuano a fare una pessima pubblicità a un brand già di suo talmente malandato che sta pensando di andare a giocare un’intera giornata in India. Auguri. Io mi preparo al weekend di FA Cup con la serenità di chi sa che non c’è niente di meglio da fare che stare in compagnia della bionda puzzando di maschio selvatico. Parlo della scorta di birre che ho pronta ...