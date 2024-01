Braccio di ferro sui rifiuti Slalom fra i sacchi sbagliati Il Comune ai trasgressori | | E ora tenetevi il pattume

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) È guerra aperta tra amministrazione comunale e i “distratti“ della raccolta differenziata, ma a rimetterci è tutta la città, invasa dalla spazzatura. Sì, perché da qualche giorno sono in aumento, soprattutto in centro, i cumuli di sacchetti rossi con microchip non ritirati, oltre a tanti altri sacchettini non conformi. Al passaggio settimanale, gli addetti al servizio incaricati dall’Impresa Sangalli, appongono un’etichetta rossa in cui è scritto: "Attenzione, non abbiamo ritirato i vostriper difformità rispetto alle regole vigenti: per presenza di materiale non conforme, giorno di esposizione errato, orario di esposizione errato e contenitore non conforme". Sì, perché per la raccolta del residuo secco non sono ammessi altri sacchetti, se non quelli con microchip nominativo, quindi, niente buste colorate del supermercato. Ilha ...