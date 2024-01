Boris Becker sorpreso da Jannik Sinner | “Non mi aspettavo vincesse contro Djokovic in questo modo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non sono poche le reazioni dopo la vittoria dinella semifinale degli Australian Open 2024il n.1 del mondo, Novak. Il serbo, 10 volte vincitore diSlam, non perdeva da 33 partite e ogni volta che si era spinto alle semifinali e alla Finale non aveva mai perso. Per, il successo dell’italiano è ancor più significativo. A pronunciarsi dopo quanto accaduto è stato l’ex grande tennista e attuale tecnico di Holger Rune,. Come riportato da Sportklub, l’allenatore tedesco ha parlato chiaro: “Non sonocheabbia vinto, ma stupito dalin cui lo ha fatto. L’italiano bussava già alla porta lo scorso anno e ora è cresciuto. Ha mantenuto ...