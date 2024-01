Bonus bici 2024 fino a 1 000 euro | ma è necessario essere residenti in questi 207 comuni | scarica il pdf per la domanda

(Di sabato 27 gennaio 2024)anche nel, ma, almeno per adesso, non a livello nazionale, ma solo regionale, anzi, in una sola di esse: l'Emilia-Romagna. Il beneficio, va detto subito anche...

Sono partiti ieri i primi pagamenti dell'Assegno di Inclusione che riguarderanno 287mila famiglie. Sono molte meno delle oltre 760mila famiglie che il governo prevedeva di coprire con il sostegno che ...Bonus bici anche nel 2024, ma, almeno per adesso, non a livello nazionale, ma solo regionale, anzi, in una sola di esse: l'Emilia-Romagna. Il beneficio, va detto subito ...Il bonus bici può essere ancora richiesto, ci sono importanti novità nel 2024 che riguardano gli importi. Vediamo come si può presentare domanda e chi può farlo.