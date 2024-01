Bologna-Milan | Karlsson | “Ibrahimovic è unico Zirkzee? Qualcosa c’è…”

Stefano Pioli ha sciolto i dubbi di formazione per quanto riguarda la difesa in vista della sfida di questa sera tra Milan e Bologna. Come nelle ultime due sfide contro Roma e Udinese, saranno Kjaer e ...Il Milan è imbattuto da 16 gare di fila contro il Bologna in Serie A (13 vittorie, 3 pareggi), tra le squadre di questo campionato quella rossoblù è la formazione contro cui il Diavolo vanta la più ...INVIATO A MILANO - Che il calcio sia una questione di sliding doors è un argomento che non ammette repliche: le occasioni vanno prese. Più complicato comprendere come sia anche diventato un mondo in c ...