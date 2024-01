Bolelli-Vavassori | sfuma il sogno azzurro | ko in due set nella finale del doppio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)ildella vittoria azzurra in: Simonee Andreahanno perso laagli Australian Open. La coppia italiana si è arresa in un'ora e 40' di gioco con il punteggio di 7-6 (0), 7-5 contro il duo composto da Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Per il tennista indiano 43enne si tratta del primo trionfo Slam in carriera. Qualche game di studio in avvio di primo set per le due coppie, con gli azzurri costretti però a salvare due palle-break: una conal servizio nel secondo gioco, ed un'altra conalla battuta nel quarto. L'indiano e l'australiano concedono meno nei turni di battuta ma con il passare dei game anche il bolognese ed il torinese trovano il ritmo giusto, anche in risposta. Nel decimo gioco, ...